عمرو أديب مشيدًا بمشروع «أم القمر»: كنت هاموت 100 مرة على طريق العين السخنة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمشروع امتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة - الإسماعيلية، وطريق القاهرة - السويس، حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "كنت هاموت 20 مرة على طريق العين السخنة - السويس.. ولادنا بيشقوا الجبال فعلًا وليس بتعيرات مجازية".

وأضاف: "وصلة أم القمر فيها مجهود عبقري.. بنشوف حاجات مكناش نتوقع حدوثها".

وتابع: "المنطقة دي فيها محاجر، محتاجة طرق لعربات نقل تمشي عليه، وتنقل البضائع للموانئ.. الدولة تنشئ مشروعات طرق لإحداث تنمية اقتصادية".

وأشار أديب، إلى أنّ هناك طفرة حقيقية تشهدها مصر في كافة الأنحاء وبمسافات تصل إلى آلاف الكيلو مترات، معقّبًا: "إحنا بقينا كوكب تاني".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذي يربط ما بين طريق القاهرة - الإسماعيلية، وطريق القاهرة - السويس، حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول 102 كم.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى؛ ما يدعم عملية التنمية في الدولة.

كما تفقد الرئيس السيسي، الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وقد توقف الرئيس؛ لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع، جاء بها: "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".