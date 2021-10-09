الخارجية اليابانية: وصول 53 أفغانيا إلى طوكيو في أول مجموعة يتم إجلاؤها جوا

ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، أن 27 أفغانيا من موظفي السفارة اليابانية في كابول وعائلاتهم، و26 آخرين من العاملين في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وعائلاتهم، وصلوا إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.. مشيرة إلى أن هذه هي أول مجموعة يتم إجلاؤها من أفغانستان جوًا.



وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذه المجموعة، وصلت على متن رحلة تجارية نظمتها قطر بناء على طلب اليابان.



وتخطط اليابان لمساعدة حوالي 500 أفغاني، من الموظفين في السفارة أو المنتسبين للحكومة، وعائلاتهم لمغادرة الدولة التي مزقتها الحرب.. حيث كان بعض هؤلاء الأفراد، الذين يفتقرون إلى وسائل الإجلاء الآمنة مثل السفر الجوي، قد اختاروا الفرار من أفغانستان برًا إلى البلدان المجاورة، ليتمكن أكثر من 50 شخصًا من الوصول إلى اليابان خلال الفترة من منتصف سبتمبر الماضي إلى أوائل أكتوبر الجاري.