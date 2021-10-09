رئيس مدينة بلطيم يقود حملات النظافة ويتابع بدء العام الدراسي

قال اللواء أحمد السنوسي، رئيس رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه قاد صباح اليوم السبت، حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة والقرى.

وأشار السنوسي إلى رفع وإزالة أطنان من الحشائش والأعشاب والهيش والمخلفات الأدمية والصلبة بأماكن متفرقة، خلال الحملات اليومية لقطاع النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، والطريق الدولي الساحلي، والطريق الرافد الدولي، وكورنيش مدينة بلطيم، والطريق الدائري.

وشدد على رفع مستوى النظافة بقرى الربع، والساحل القبلي، وبر بحري، وردم المنخفضات والبرك ورفع أطنان من القمامة والمخلفات الصلبة، فضلاً عن رفع كفاءة المداخل الرئيسية بالقرى نفسها وشوارعها.

وأضاف أنه تابع بدء الدراسة بالمركز في المدارس التي تعمل يوم السبت، موضحًا أنه تابع نظافة المدارس وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس أولًا بأول، وتعقيم المدارس، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.