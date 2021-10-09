ألمانيا: 120 ألف راكب استخدموا مطار فرانكفورت أمس

شهد مطار فرانكفورت في ألمانيا إقبالا كبيرا من الركاب، مع بدء موسم العطلة الخريفية في بعض الولايات.

وقال متحدث باسم شركة فرابورت، المشغلة لأكبر مطارات ألمانيا اليوم السبت، إن صالات المطار امتلأت بشكل جيد، وإنه قد تكون هناك فترات انتظار في بعض الأوقات، ولكن عملية التشغيل تسير بشكل منظم.

ومن المتوقع بحسب هذه التصريحات، أن يصل عدد ركاب المطار اليوم وغدا الأحد إلى قرابة 130 ألف شخص يوميا، مقابل نحو 120 ألف راكب تم تسجيلهم أمس الجمعة.

وأوصت فرابورت بالاستعداد بعناية للسفر؛ بسبب وجود العديد من القواعد الخاصة بمكافحة وباء كورونا، مع الاحتفاظ بجميع المستندات المطلوبة "في متناول اليد، وفي جميع الأوقات".

تجدر الإشارة إلى أن عدد ركاب مطار فرانكفورت كان يصل إلى ما يقرب من 220 ألف شخص يوميا في موسم العطلات الخريفية قبل أزمة كورونا.

وبدأت أمس عطلات الخريف (لمدة أسبوعين) في ولاية هيسن (حيث تقع فرانكفورت)، والولايتين المجاورتين شمال الراين -ويستفاليا وراينلاند -بفالتس.