انتخب راشيد الطالبى العلمى رئيسا لمجلس النواب المغربى بالأغلبية المطلقة، وذلك بعد حصوله على 258 صوتا، خلال جلسة عامة عقدت اليوم السبت .

يذكر أن راشيد الطالبي العلمي ولد سنة 1958، وشغل مناصب وزير الشباب والرياضة من أبريل 2017 إلى أكتوبر 2019 .. كما شغل منصب رئيس مجلس النواب من أبريل 2014 إلى أكتوبر 2016.

وانتخب في 2 نوفمبر 2014 رئيسا للاتحاد البرلماني الأفريقي وكذلك شغل منصب وزير منتدب لدى رئيس الوزراء مكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة من يونيو 2004 إلى أكتوبر 2007 وكذلك وزيرا للصناعة والتجارة والإتصالات من نوفمبر 2002 إلى يونيو 2004 .

وانتخب رشيد الطالبي العلمي رئيسا للجماعة الحضرية لمدينة تطوان سنة 2003 ، وانتخب رئيسا لمجلس جهة (طنجة - تطوان) في سبتمبر 2009 ليعاد انتخابه على رأس نفس المجلس في أكتوبر 2012.

راشيد الطالبي العلمي اكمل دراسته بجامعة محمد الخامس بالرباط وحاصل على دكتوراة في الادارة و المالية من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكة.

وعمل خبيرا دوليا في اللامركزية والنظام المالي المحلي لدى الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID).