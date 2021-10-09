قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم السبت، إن بعض الدول الأجنبية تستخدم إمدادات الطاقة بشكل متزايد للضغط على بلدان أخرى.

وأضاف والاس - في تصريحات نقلتها صحيفة (إندبندنت) البريطانية - "نرى بعض الدول تستخدم الطاقة والهجرة والفضاء الإلكتروني والجريمة المنظمة كأسلحة"، لافتا إلى أن "إصلاحاتنا وإجراءات تحسين التكامل الحكومي تم تصميمها للحد من آثار (هذه الأسلحة)".

وتأتي تصريحات والاس حول "الأسلحة غير التقليدية" مع إثارة مجلس الوزراء البريطاني مخاوف حول خط إمداد الغاز الطبيعي الجديد الذي تبنيه روسيا والتداعيات الأمنية المترتبة عليه بالنسبة لبريطانيا.

وكان مجلس الوزراء البريطاني قد أعلن، أمس الجمعة، أن "بريطانيا أعربت مراراً عن قلقها الكبير تجاه الخط (الروسي) نورد ستريم 2، وتداعياته على أمن الطاقة الأوروبي، وكذلك على المستقبل منزوع الكربون، بالإضافة إلى تأثيره على أوكرانيا، وذلك بعد تحذير خبراء من أن الخط الروسي الجديد سيزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي ما قد يُخلف آثارا جيو سياسية.