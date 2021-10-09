مستشار النمسا يعتزم التنحي من منصبه

أعلن المستشار النمسوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت تنحيه عن منصبه في أعقاب ضغوط تعرّض لها اثر فضيحة فساد.

وقال في بيان متلفز إنه يريد "ترك مساحة" لضمان "حكومة مستقرة" في بلاده، مشيرا إلى أنه يختار وزير الخارجية خلفا له.

وأدى إعلان مكتب الادعاء، في وقت سابق من الأسبوع، أن "كورتس و9 أشخاص آخرين يخضعون للتحقيق للاشتباه في التورط بجرائم خيانة الأمانة والرشوة، إلى أزمة في الائتلاف الحاكم الذي يجمع حزبه (الشعب النمساوي) مع حزب (الخضر)".

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها وتقارير إيجابية تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة