جزيرة لابالما الإسبانية تشهد الدمار جديدا بسبب تدفق الحمم البركانية

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تسبب تدفق الحمم البركانية الجديدة في جزيرة لابالما بجزر الكناري الإسبانية في مزيد من الدمار.

وأفادت محطة "آر تي في إي" التليفزيونية الرسمية، اليوم السبت، بأن كتلة الحمم التي تبلغ درجة حرارتها حوالي ألف درجة مئوية تدفقت بعد انهيار الجناح الشمالي للمخروط البركاني في جبل كامبر فيجا.

وبسبب أن السلطات أخلت المنطقة المتضررة بالفعل، فلا حاجة إلى نقل أي شخص إلى مناطق آمنة آخرى.

وقذف البركان سحابة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 3.5 كيلومتر، وهزت الزلازل الصغيرة والمتوسطة مرارا جنوب الجزيرة، وبلغت قوة اقوى زلزال 4.1 درجة.

يذكر أن البركان فى جنوب جزيرة لابالما قد ثار في 19 سبتمبر لأول مرة منذ 50 عاما.

ولم يتمكن علماء البراكين من تحديد المدة التي سيبقى فيها نشطا.