الصمت الانتخابي للمرشحين في الانتخابات العراقية يدخل حيز التنفيذ

بدأ الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات العراقية المقرر انطلاقها غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم السبت وفق أحكام الانتخابات لسنة 2020 حيث يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ولمرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم أن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري قد وجه أمس دعوة إلى الكتل السياسية للصمت الكامل اليوم.



ويتنافس المرشحون في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى 9 مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكورد الفيليين.



فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الجمعة، نسب المشاركة في التصويت الخاص بجميع المحافظات وأعداد المشاركين فيه، حيث بلغت نسبة المشاركة 69% بمشاركة 821.800 من بين 1.196.524 ناخب.



وأغلقت مساء أمس، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، الذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.