أفلام مهرجان الإسكندرية في «الأتيليه» شهريا

اتفقت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مع أتيليه الإسكندرية على تقديم عروض شهرية لأفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ،في الأربعاء الأخير من كل شهر، تحت إشراف الناقد السينمائي سامي حلمي نائب رئيس الأتيليه، ورئيس جماعة الفن السابع.

وصرح الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، بأن هذه العروض تأتي تتويجا لعلاقات تاريخية ومستمرة بين المهرجان والأتيليه، موجها الشكر إلى الفنان مصطفى عبد المعطي رئيس مجلس الأدارة وأعضاء مجلس إدارة الأتيليه على موافقتهم على التعاون، الذي لن يتوقف على تقديم العروض فقط، فالفترة القادمة ستشهد تعاونا وثيقا بين الجانبين لخدمة الثقافة في الثغر.

كما سيتم التعاون أيضا من خلال ندوات وورش سينما "نقد وسيناريو" لأعضاء الأتيليه، ونادي الفيلم، وكل مثقفي السينما بالإسكندرية.