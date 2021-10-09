وفاة شخصين ومفقود في حادث غرق بشاطئ كويتي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وفاة شخصين إثر حادث غرق تعرض له عشرة أشخاص بشاطئ البدع كانوا يمارسون السباحة، فيما البحث جاريا عن شخص ثالث مفقود.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أنّ بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بغرق عدد من المقيمين قرب شاطئ المسيلة وعلى الفور انتقلت دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل إلى موقع البلاغ وتبين أنّ عشرة أشخاص تعرضوا لحادث بسبب تيارات مائية قوية تم انتشال 7 منهم بحالة جيدة فيما توفي اثنان ولا يزال البحث جاريا عن شخص واحد مفقود".

وأهابت الوزارة بمرتادي البحر ضرورة توخي الحذر والالتزام بشروط الأمن والسلامة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية حفاظا على حياتهم والاتصال بعمليات خفر السواحل للإبلاغ عن أي حالات طارئة أو حوادث مفاجئة.

وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام قد ذكرت أنه عند وصول فرقة إطفاء مركز السالمية للإنقاذ البحري إلى المكان، تبين وجود 6 أشخاص بحالة سليمة وشخصين بحالة حرجة تم نقلهما إلى المستشفى.

كما أشارت إلى الشخصين المفقودين الأخيرين، بأنه عثر على أحدهما وقد فارق الحياة، فيما لا يزال البحث جاريا عن العاشر.