الداخلية الليبية تكشف ملابسات هروب مئات المهاجرين في طرابلس

أصدرت وزارة الداخلية الليبية، اليوم السبت، بيانا حول واقعة هروب مئات المهاجرين غير الشرعيين من مركز التجمع والعودة بغوط الشعال في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن ما حدث أمس الجمعة في أحد مراكز الإيواء بطرابلس وتدافع وهروب المئات من المحتجزين تسبب في مقتل مهاجر وإصابة عدد آخر، بالإضافة لعدد من أفراد الشرطة.

وأضافت أن ما حدث أثار حالة من الفوضى والهلع الذي أصاب سكان المنطقة الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف وقد تمت العملية الأمنية بكل مهنية وبدون استخدام القوة المفرطة.

وأكدت الالتزام بمنطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنية ومسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية واحترامها لحقوق الإنسان في التعامل مع ملف المهاجرين غير الشرعيين وتداعيات وجودهم غير القانوني على الأمن القومي للبلاد والمحيط الإقليمي.

وشددت على عدم تهاونها تحت أي ظرف في التعامل مع الخارجين عن القانون والعابثين بأمن واستقرار البلاد، والمنخرطين مع عصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والدعارة والمخدرات والسرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذا ما دفع الوزارة في وقت سابق إلى شن حملة أمنية مكثفة على أحد أكبر أوكار الجريمة والفساد وتجارة المخدرات والذي تتخذ فيه عصابات الجريمة المنظمة من المهاجرين غير الشرعيين معقلا وملاذا، بمنطقة قرفارش في طرابلس، ما أسفر عن ضبط مئات من المهاجرين غير الشرعيين ومئات المخالفات والخروقات والأعمال غير المشروعة ، وقد تم تسليمهم لمراكز التجميع والعودة تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد.

ودعت المنظمات الدولية المعنية للمساعدة في عمليات إعادة المهاجرين الطوعية وترحيلهم بأسرع وقت ، وحذّرت من وصفتهم بـ"الأقلام المأجورة والمفتنين" من مغبة أعمالهم غير المسؤولة ونشر الأكاذيب واختلاق وفبركة الأحداث، مشيرة إلى أن كل ذلك لن يرهب الوزارة أو يثنيها عن عزمها مواصلة العمليات الأمنية وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة.