محافظ جنوب سيناء يلتقي عددًا من السائحين الروس ومدربي رياضة الشراع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

محافظ جنوب سيناء يلتقي عددًا من السائحين الروس

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بعدداً من مدربي رياضة الشراع "ويند سيرف" والسائحين الروس بفندق دار الضيافة بمقر مبني تمكين المرأة بطور سيناء.

وأعرب السائحون عن سعادتهم الغامرة بلقائهم بمحافظ جنوب سيناء، وقدموا له الشكر لجهوده في تغير وجه جنوب سيناء ولما تم بها من تطوير شامل.

وأكد أحد مدربي رياضة الشراع أن السياحة الروسية تغزو شواطئ طور سيناء بحثاً عن ممارسة رياضة الشراع. مؤكداً أن لاجونا الميناء البحرى بطور سيناء تعتبر من افضل 45 موقع فى العالم لممارسة رياضة الشراع والتعلم.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لطور سيناء لافتتاح مسجدين ووضع حجر أساس المجمع الاسلامي بنويبع بحضور وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، ووزير المالية، والمدير التنفيذي لصندوق التطوير الحضري.