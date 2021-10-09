مسيرة لنازيين جدد ومسيرات مضادة في مدينة دورتموند الألمانية

شهدت مدينة دورتموند غربي ألمانيا اليوم السبت مسيرة ليمينيين متطرفين وعدة مسيرات مضادة.

وصرحت شرطة المدينة الواقعة غربي ألمانيا بأن كل شيء سار بشكل سلمي حتى الآن، وقدرت عدد المشاركين في مسيرة النازيين الجدد بـ 480 شخصا في حين أن الجهة المنظمة كانت أبلغت عن مشاركة 250 شخصا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الشرطة في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم إن هذا العدد الذي أبلغ عنه المنظمون كان غير واقعي من البداية مشيرة إلى أن الشرطة توقعت أن يصل العدد إلى أكثر من المشاركين بالفعل الذين يقارب عددهم 500 شخص.

وكان قد تمت الدعوة إلى مسيرة اليمينيين المتطرفين بعد الإعلان في الأسبوع الماضي عن وفاة النازي الجديد المنحدر من مدينة دورتموند زيجفريد بورشارت 67 عاما، المعروف باسم "إس إس زيجي" على مستوى ألمانيا.

في المقابل، دعا أنصار لحزب الخضر واتحاد النقابات الألمانية إلى تنظيم الفعاليات المضادة لمسيرة اليمينيين المتطرفين.

وتقدم اليسار المتطرف بإخطار عاجل لتنظيم مسيرة كما بذلت حركة انتيفا اليسارية مساعيها بالفعل من أجل تنظيم مسيرة.