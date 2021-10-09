اعترف المتهم بقتل شقيقته بمساعدة والده بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، أنهما لاحظا خلال الفترة الأخيرة من حياة المجني عليها تحدثها في الهاتف المحمول لفترات طويلة، وعند سؤالها تخبرهما بأنها تتحدث مع جارتها.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، إن أخته تبلغ من العمر 19 عاما ومطلقة وتقيم معهما في بالمنزل منذ انفصالها عن زوجها.

وأضاف المتهم أنه تبين لهما سوء سلوك أخته بعدما ترددت سيرتها بين شباب القرية، فقررا الانتقام منها وقتلها.

فيما اعترف الأب أنه استل سكينا وسدد لابنته 6 طعنات، بعدما تعدي شقيقها عليها بالضرب على رأسها مستخدما "شومة"، حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة وسط بركة من الدماء.

كانت مباحث مركز شرطة الصف، قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع جريمة قتل بقرية عرب الحصار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف.

وتبين العثور على جثة فتاة بها آثار طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها وشقيقها؛ بسبب سوء سمعتها وسط أهالي القرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.