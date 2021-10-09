عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد تجمع حشد من المشيعين، اليوم السبت، في مقبرة كبيرة في قندوز بشمال أفغانستان للمشاركة في جنازة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف في اليوم السابق مسجدًا للشيعة بالمدينة وأودى بحياة 60 شخصاً على الأقل.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بولاية قندوز الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وتقدّمت مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء لكافة المُصابين، مؤكدة مجدّدًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف بكافة أشكالها وصورها.