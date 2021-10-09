تدرس الحكومة البريطانية إنهاء برنامج إجراء اختبارات مجانية لكل البريطانيين للكشف عن فيروس كورونا بسبب التكاليف الهائلة.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه بموجب النظام المُقترح الجديد سيتم إتاحة الاختبارات المنزلية للكشف عن كورونا في الأماكن ذات الخطورة المرتفعة مثل دور الرعاية والمستشفيات والمدارس.

وأضافت الصحيفة أنه مع تحرك ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى إلى إنهاء الاختبارات المجانية هذا الشهر، فإن بريطانيا بالفعل تُجري اختبارات أكثر من نظرائها، حيث يمكن لكل المُقيمين في بريطانيا إجراء عدد غير محدود من الاختبارات المنزلية، أما الذين يعانون من أعراض كورونا يمكنهم طلب إجراء تحليل "بي سي آر" المتخصص مجانا.

وقال مسئول في مجلس الوزراء البريطاني للصحيفة، دون الكشف عن هويته، إنه "تم الاتفاق على أن صلاحية الوصول إلى الاختبار مجانا، ليست مُستدامة أو ضرورية خاصة مع ارتفاع مستويات التطعيم (ضد كورونا) في البلاد"، مضيفا: "نحن الآن في حاجة لاتخاذ قرار بشأن وضع معقول للاختبارات المجانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الاختبار والرصد بهيئة الصحة العامة البريطانية بلغت حجم ميزانيته 37 مليار جنيه استرليني على مدار عامين، وهو ما جعل وزارة الخزانة البريطانية مؤيدة لإنهاء الاختبارات المجانية خاصة وأن 90% من البالغين في البلاد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

ونوهت الصحيفة بأن بعض الخبراء يحذرون من خطوة إلغاء الاختبارات المجانية في وقت تتجاوز فيه الإصابات اليومية لفيروس كورونا 30 ألف إصابة.