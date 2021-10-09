العراق: 28 حالة وفاة و1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22 ألفًا و537 حالة .

وأشارت الوزارة، في تقرير اليوم، إلى تسجيل 1227 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و22 ألفًا و109 إصابات، موضحة شفاء 3313 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء في البلاد إلى مليون و941 ألفًا و835.

وقال التقرير إن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 14 ألفًا و54 فحصًا مختبريًا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى خمسة ملايين وألف و81 شخصا.