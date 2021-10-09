رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب يطلق حزبا محافظا جديدا

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قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أطلق رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب حزبه المحافظ الجديد المسمى "الأفق".

وقال إدوار 50 عاما، اليوم السبت، إن هدفه السياسي لعام 2022 هو إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يشار إلى أن فيليب هو واحد من السياسيين الأكثر شعبية في فرنسا. وقاد حكومة ماكرون من يمين الوسط من مايو 2017 حتى أوائل يوليو 2020.

ولم يكن فيليب أبدا جزءا من حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام".

ولم يعلن ماكرون بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل. ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من التصويت في 10 أبريل 2022.