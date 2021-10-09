كشف مؤشر (نيكاي) الياباني للتعافي من فيروس كورونا بأن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث التعامل مع جائحة فيروس كورونا وعدد الحالات القائمة للفيروس، ومعدل تغطية التطعيمات للأفراد في البلاد ومدى العودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك في آخر دراسة لـ"نيكاي" بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة الانباء البحرينية، اليوم السبت، بأن أداء مملكة البحرين كان ملحوظاً حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والثانية عالميًا من بين 121 دولة، مشتركة في نفس الترتيب مع تشيلي، حيث أن المملكة تقدمت بـ 12 مركزاً مقارنة بشهر أغسطس 2021.

الجدير بالذكر أن "مؤشر نيكاي" يتضمن مقارنة 121 دولة في إدارة العدوى وإطلاق التطعيمات والتنقل الاجتماعي، علماً بأن نتائج دراسته تصدر في نهاية كل شهر، حيث يشير الترتيب الأعلى في القائمة إلى درجة القرب من التعافي من الفيروس، ومعدلات التحصين الأفضل وتسهيل عودة الأنشطة المختلفة لما كانت عليه.