ننشر النتائج النهائية لانتخابات نقابة الأطباء في الإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرِفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية النتائج النهائية للمرشحين.

وفاز الدكتور محمد فريد حمدي بـ٧٩٠ صوتًا، بينما حصل الدكتور أحمد نزيه على ٥٣٤ صوتًا، في المنافَسة على مقعد النقابة العامة غرب الدلتا.

وجاء إجمالى الحضور ١٣٤٣، عدد الأصوات الصحيحة والباطلة.

وفاز على مقعد فوق السن الدكتور عبد المنعم فوزي، وحصل على ٨٠٩ أصوات، وحصلت الدكتورة أماني البنا على ٧٩١ صوتًا، وقد حصلت الدكتورة مها غانم على ٦٥٣ صوتًا، وحصلت الدكتورة حنان أنور عبد الحليم على ٥٣٥ صوتًا، والدكتور محمد سعد رمضان على ٢٩٠ صوتًا، وحصل الدكتور نبيل سامى يعقوب على ١٠١ صوت، والدكتور ياسر أحمد قشطة على ١٨١ صوتًا.

بينما حصل المتنافسون من الأطباء تحت السن؛ الدكتور أحمد عبد الجواد على ٨٩٠ صوتًا، والدكتور أحمد منسي على ٦٥٤ صوتًا، والدكتور عمرو عبد الهادي ٦٤٧ صوتًا، والدكتور مايكل فوزى ٤٣٨ صوتًا، والدكتور مهند مجدى حامد ٥٩٩ صوتًا، والدكتور خالد عوض محمد ٢٢٤ صوتًا، بينما حصل الدكتور رامى عوض محمد علي على ٥٢٠ صوتًا.