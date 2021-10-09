ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لأكثر من 600 ألف

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 629 ألفا و561 بعد تسجيل 680 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8 آلاف و382 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 669 من بين المقيمين و11 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 629 ألفا و561 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8آلاف و 382 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من عام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وجرى تمديدها حتى نهاية عام 2021.