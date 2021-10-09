مياه الشرقية: دورة تدريبية في إطار اهتمام الشركة بالعنصر البشري

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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، دورة المسار الوظيفى لفني كهرباء الدرجة الرابعة، بعنوان "صيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم" بهدف تعريف الفنيين بأنواع اللوحات الكهربية المختلفة ووظيفة كل نوع والصيانات الدورية التي تتم علي اللوحات الكهربية ومكونات اللوحات الكهربية وخصوصا لوحات التحكم.

وأكد المهندس عامر كمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية تطوير العنصر البشري في الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفائتهم الإنتاجية، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال كمال إن الأهداف الرئيسية للدورة بإستخدام برنامج محاكاة بسيط لدوائر الكهربائية يسمي (EKTS)، وتدريبهم عمليا علي توصيلها والتي تخص المحرك التأثيري ثلاثي الوجه، وتعريفهم أنواع المحركات الكهربائية المختلفة و خصوصا المحرك التأثيري ثلاثي الوجه الأكثر استخداما في المحطات، وفائدة ومكونات دوائر تحسين معامل القدرة.