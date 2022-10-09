دافع بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، بشدة عن المهاجرين ووصف إقصاءهم بأنه أمر "مشين وكريه وآثم"، مما يجعله على طريق التصادم مع الحكومة اليمينية القادمة في إيطاليا برئاسة جورجيا ميلوني.

جاءت تصريحات البابا خلال مراسم لتطويب أسقف عاش في القرن التاسع عشر وكان يُعرف بلقب "أبو المهاجرين" إلى جانب إعلان قداسة رجل من القرن العشرين كان يقدم الدعم الروحي للمرضى في الأرجنتين.

وترأس بابا الفاتيكان، الذي يجعل قضية دعم المهاجرين على رأس أولوياته، قداسا بمشاركة 50 ألفا من المصلين في ساحة القديس بطرس.

وقال البابا: "إقصاء المهاجرين أمر مشين. إنه في الواقع عمل إجرامي. فهو يجعلهم يموتون أمام أعيننا"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "أصبح البحر المتوسط اليوم أكبر مقبرة في العالم" في إشارة منه إلى الآلاف الذين يلقون حتفهم غرقا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال إن "إقصاء المهاجرين أمر كريه، إنه آثم. عدم فتح الأبواب لمن هم في حاجة يمثل جريمة".

ومن المتوقع أن تصبح زعيمة حزب إخوة إيطاليا جورجيا ميلوني رئيسة للوزراء في وقت لاحق من الشهر الجاري على رأس تحالف يميني تعهد بقمع الهجرة وتشديد القيود على الحدود الإيطالية.

وتتعهد ميلوني بتسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى دولهم وتشديد قواعد اللجوء. كما دعت إلى فرض حصار بحري على شمال أفريقيا لمنع المهاجرين من الإبحار، إلى جانب دعوتها لمعاودة وضع قيود على أنشطة سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات خيرية.

ومن دون أن يذكر إيطاليا، قال البابا إنه جرى وضع بعض المهاجرين الذين تمت إعادتهم في "معسكرات اعتقال، حيث يتعرضون للاستغلال والمعاملة كعبيد". وسبق أن أشار إلى أن هذا يحدث في ليبيا.

من ناحية أخرى، سلط التقرير الجديد عن الهجرة في إيطاليا، الضوء على استئناف نمو السكان الأجانب المقيمين في البلاد.

وقال التقرير الذي أعدته منظمة (كاريتاس) ومؤسسة (ميجرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، وتم تقديمه في روما الجمعة، إن البيانات تشير على وجه الخصوص، إلى أنه حتى الأول من يناير 2022 هناك 5,193,669 مواطنًا أجنبيًا مقيمًا بشكل قانوني، وهو رقم يمثل انتعاشًا مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت النسخة الـ31 لتقرير الهجرة، وهو أول إصدار بعد جائحة كورونا، أن البيانات تشير إلى علامات بطء في الانتعاش وضيق وإرهاق للمواطنين الإيطاليين والأجانب، بسبب اهمال السياسات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من السكان في ذروة فترة الطوارئ الصحية.

وفي إطار تقسيم المهاجرين من ناحية الإقامة، أكدت المعطيات تصدر مقاطعة لومبارديا (شمال) المرتبة الأولى من حيث العدد، تليها مقاطعات لاتسيو، إميليا رومانيا وفينيتو، بينما تفوقت توسكانا على بييمونتي لتتصدر المركز الخامس، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.