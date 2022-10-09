كلوب يكشف سبب استبدال صلاح أمام أرسنال

كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سبب استبدال محمد صلاح، لاعب الفريق خلال مباراة أرسنال التي اقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» الإنجليزية: «صلاح قام بمجهود كبير خلال المباراة لكني شعرت أننا يجب علينا أن ندافع بشكل أفضل خلال المباراة».

وأضاف: «حاولنا وضع هندرسون في هذا الجانب، وفي بعض الأحيان يكون الجو مكثفًا للغاية ولهذا السبب اعتقدنا أنه يمكننا فعل ذلك مع هندرسون».

وأكمل كلوب: «وبعد إخراج صلاح كانت لدينا رغبة في الفوز لأنها طريقتنا التي اعتادنا عليها».

وأتم: «تبديل صلاح ليس إشارة إلى أننا كنا ندافع من أجل التعادل، لقد أردنا الفوز بالمباراة بالطبع، ولكن هذا ما لم يتحقق».