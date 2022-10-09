السعودية تنجز 200 كيلو متر من خط السكك الحديدية الخليجي

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قيام بعض دول المجلس بتنفيذ أجزاء من مشروع الربط السككي على الأرض والبالغ تكلفته بما يقارب 15 مليار دولار ، موضحة أن السعودية أنجزت ما يقارب 200 كيلو متر من المسار داخل أراضيها، ويجري الإعداد لتكملة المتبقي من المسار.

ونشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن بيان الأمانة العامة اليوم الأحد "أن الإمارات أكملت على أرض الواقع تنفيذ مسار المشروع إلى حدودها مع السعودية،" مضيفة "أن بقية الدول الأعضاء تقوم بالانتهاء من المتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع".

وأكدت أن العمل جار الآن على استكمال تنفيذ المشروع، الذي قدرت الدراسة الاقتصادية تكلفته بما يقارب 15 مليار دولار، في الدول الأعضاء وتدريب الكفاءات الوطنية اللازمة لتشغيل المشروع والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال السكك الحديدية.

ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس، الذي يبلغ طوله 2117 كيلو مترا، من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات (أبو ظبي والعين) ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس وصولا إلى مسقط.