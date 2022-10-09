روسيا تندد بـ«ازدياد ملحوظ» للقصف الأوكراني على أراضيها

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رصدت أجهزة الأمن الروسية (إف إس بي)، اليوم الأحد، "ازديادا ملحوظا" للقصف الأوكراني الذي يستهدف الأراضي الروسية المحاذية لأوكرانيا وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين خلال الأسبوع الفائت.

وقالت أجهزة الأمن التي تتولى أيضا مراقبة الحدود في بيان "منذ بداية أكتوبر، ازداد في شكل ملحوظ عدد الهجمات من جانب مجموعات مسلحة أوكرانية على أراضي روسيا الحدودية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتطاول الهجمات خصوصا منطقة بيلغورود المحاذية لخاركيف في أوكرانيا، حيث استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة منذ بداية سبتمبر، وصولا إلى الحدود، وأوردت أجهزة الأمن الروسية أن منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين مستهدفتان أيضا.

وأضافت: "خلال الأسبوع الفائت، سجلت أكثر من مئة عملية قصف لـ32 بلدة، مع استخدام أنظمة متعددة لإطلاق الصواريخ ومدفعية و(قذائف) هاون وطائرات مسيرة".

وأوضحت أن "أحد السكان المحليين قتل وأصيب خمسة أشخاص بينهم طفل" جراء هذا القصف الأوكراني الذي أسفر أيضا عن تدمير محطتي كهرباء وأحد عشر مبنى سكنيا ومبنيين إداريين.

ولفتت الأجهزة الى إصابة ثماني نقاط مراقبة حدودية بأضرار.

واستهدفت الأراضي الروسية في شكل متكرر في الأشهر السبعة الماضية.

في 12 سبتمبر، أسفر قصف لموقع حدودي روسي عن قتيل وأربعة جرحى وألحق أضرارا بمنازل سكنية وخطوط كهرباء.

وفي يوليو، اتهم الجيش الروسي كييف بإطلاق ثلاثة صواريخ على مدينة بيلغورود، الأكبر في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وفي أبريل، قالت موسكو إن مروحيات أوكرانية هاجمت مستودع وقود على بعد حوالى أربعين كيلومترا من الحدود.