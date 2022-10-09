 70 لوحة زيتية ضمن معرض مشاعر في قاعة زياد بكير بالأوبرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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70 لوحة زيتية ضمن معرض مشاعر في قاعة زياد بكير بالأوبرا


نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 2:41 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 2:41 م

يقام حاليًا معرض بعنوان "مشاعر" في قاعة زياد بكير، بمشاركة 3 فنانات هن علا إبراهيم سليمان وحياة العوامري ومنى نعيم، ويستمر حتى الجمعة ١٤ أكتوبر الجاري.

ويضم المعـرض ٧٠ لوحة زيتية تتناول العديد من الموضوعات المختلفة التي عبرت فيها الفنانات عن مشاعرهن تجاه البيئة المصرية وما تحويه من مناظر طبيعية للعديد من المناطق السياحية والأثرية منها شارع المعز ورسومات لفتيات مصرية ومظاهر الاحتفال ببعض المناسبات المصرية والدينية منها شهر رمضان.

يذكر أن الفنانات علا إبراهيم وحياة العوامري ومنى نعيم شاركن في العديد من المعارض الجماعيـة الناجحة في جميع محافظات مصر.


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