إيطاليا تسجل 43 ألفا و716 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

سجلت إيطاليا 43 ألفا و716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و781 ألفا و293، والوفيات إلى 177 ألفا و478.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 140 مليونا و967 ألفا و848 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.