ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بالغربية بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات التربية

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء واللحوم، في أسواق مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الأحد، فيما واصلت الدواجن البلدي والحمراء واللحوم البلدية بجميع أنواعها ثبات أسعارها.

ورصدت "الشروق"، أسعار الدواجن في محلات التجزئة حيث بلغ سعر الكيلو في الدواجن البيضاء ما بين 34 إلى 36 جنيهًا، وسعر الكيلو من الدواجن البلدي من 61 إلى 62 جنيهًا، وسعر الكيلو من الدواجن الفيومي من 58 إلى 60 جنيهًا، وسعر الدواجن الساسو 54 إلى 55 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيها، وسعر الأوراك من 38 إلى 40 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو الأجنحة 30 جنيها، وبلغ سعر كيلو كبدة وقوانص الدواجن 45 جنيهًا.

وشهدت أسواق اللحوم، ثبات سعر كيلو اللحمة الصغيرة ما بين 170 إلى 180 جنيها، فيما تراوح كيلو اللحمة الكبيرة ما بين 140 إلى 150 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو الكبدة 220 جنيهًا والكيلو الكبدة المشكل من 180 إلى 190 جنيهًا.

وأرجع محمد مصلح عضو الغرفة التجارية بالغربية، سبب ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر العلف سواء الذرة أو فول الصويا والتي تعد بمثابة مستلزمات الإنتاج.

وأضاف مصلح، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن أسعار الأعلاف تضاعفت منذ الأزمة الروسية الأوكرانية نتيجة القيود على الاستيراد ووجود سوق سوداء ترفع من قيمة العلف، موضحًا أن تكلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة وأن المنتجين حققوا خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة لأن الأسعار لا تغطي التكلفة.