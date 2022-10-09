بولندا تسجل 3732 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

سجلت بولندا 3732 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و314 ألفا و705، وترتفع الوفيات إلى 117 ألفا و756 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 56 مليونا و959 ألفا و799 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.