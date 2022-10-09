كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 621 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 621 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 621 مليونا و241 ألفا و860.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و556 ألفا و907 حالات وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 9 مليارات و63 مليونا و463 ألفا و316 جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.