مدير وثائقيات المجموعة المتحدة: الأرشيف الإسرائيلي عن حرب أكتوبر يتم تعديله وتزويره

قال عبد الفتاح علي مدير وثائقيات المجموعة المتحدة، إن الأرشيف الإسرائيلي عن حرب أكتوبر يتم تعديله بشكل يحمل تزويرا وحذفا لشهادات مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء السبت: "أصبحت هناك نغمة كبيرة في إسرائيل بأنهم انتصروا في حرب أكتوبر.. أول ما اكتشفنا كده بدأنا تحميل مجموعة كبيرة من مواد الأرشيف الذي يتم حذفه".

وأشار إلى أن العالم أجمع اعترف بقوة العسكرية المصرية في حرب أكتوبر، لافتا إلى أن خطة الخداع الاستراتيجي تُدرَّس حاليا.

ونوه بأن تلك الخطة لم تكن موجهة ضد الإسرائيليين لكنها كانت موجهة ضد العالم أجمع، متابعا: "الكمين المصري أُعد بعناية وتم وضعه بترتيب رائع جدا ونجح في خداع العالم أجمع وكان جزءا مهما من الانتصار العظيم".

وأشار إلى الحصول على شهادات من وزارة الخارجية الأمريكية رُفع عنها السرية من شهرين فقط، وشهادات من مجلس الأمن الأمريكي، ومحاضرات لم تعد موجودة على المواقع لكنها لا تزال على مواقع بحثية ويتم تدرسيها للطلبة.