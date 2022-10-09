مسؤولو اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يتباحثون هاتفيا بشأن كوريا الشمالية

أجرى مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية، محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر لصواريخ باليستية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأحد، أن رئيس مكتب الشؤون الأسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية فوناكوشي تاكيهيرو تحدث عبر الهاتف مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم صباح اليوم.



كما أجرى محادثات مع الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون.



واتفق المسؤولون الثلاثة على أن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية منذ أواخر الشهر الماضي، بما فيها صباح اليوم، يشكل تهديدا ملحا على الأمن الإقليمي، ويمثل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي.



كما تبادل المسؤولون الآراء بشأن رد فعل بيونج يانج الحاد على التصريح الخطير الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عمليات الإطلاق لكوريا الشمالية تشكل خطرا على الطيران المدني.



وأكد المسؤولون أن البلدان الثلاثة ستواصل العمل معا عن كثب لتعزيز الردع في المنطقة، ونزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل.