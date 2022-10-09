 رفع 52 سيارة ودراجة نارية متهالكة من شوارع الجمهورية - بوابة الشروق
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رفع 52 سيارة ودراجة نارية متهالكة من شوارع الجمهورية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:32 م

رفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهتها، عززت إدارة مرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشن رجال المرور بالجيزة، حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


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