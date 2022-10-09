فرصة ذهبية لمضاعفة هذه القيمة 4 مرات



قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن عام 2022 سينتهي بحجم تصدير يصل إلى 2.4 مليار دولار، بزيادة في الصادرات تبلغ 37%.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء السبت، أن المواطن يرتدي أي ملابس أمامه سواء محلية أو مستوردة طالما أنها بأسعار مناسبة لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية.

وأوضحت أن المشتري يبحث عن سعر تنافسي وجودة مناسبة وتصميم يتناسب مع الوضع الاقتصادي، مؤكدة أنه لا يمكن توجيه اللوم على أحد لشراء ماركات مستوردة كونها متاحة.

ولفتت إلى أن الأزمة الراهنة وتحديدا أزمة سلاسل الإمداد تمثل فرصة ذهبية للمصنِّع المصري لزيادة حجم العمل.

وأشارت إلى أن تهريب الملابس لا يزال قائما، وهو ما يقلل من فرص بيع المنتج المصري، لافتة إلى أن صناعة الملابس تنتقل من دولة إلى أخرى.

وتابعت: "هناك فرصة ذهبية ليمتلئ السوق المحلية ببضاعة مصرية جيدة وزيادة الصادرات وخلال ثلاث سنوات لمضاعفتها أربع مرات".