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رومانيا تسجل 669 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 9:04 ص
سجلت رومانيا، 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و275 ألفا و276، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و76 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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