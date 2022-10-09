تراجع مبيعات تبغ الشيشة في ألمانيا بعد وضع لائحة تعبئة جديدة

تراجعت مبيعات تبغ الشيشة، في ألمانيا، بعد أن استحدثت برلين لائحة تعبئة جديدة، تهدف لمنع التهرب الضريبي.

وجمعت برلين فقط ضرائب بحوالي 600 ألف يورو(584 ألف دولار) على منتجات الشيشة، في يوليو الماضي، وهو جزء ضئيل من المستويات التي سجلت في الأشهر السابقة.

يأتي التغيير بعد قانون جديد، تم تقديمه في يوليو الماضي، يسمح للمنتجين ببيع عبوات صغيرة لتجار التجزئة، لمنع التهرب الضريبي.

ويمكن للمصنعين فقط بيع عبوات تزن 25 جراما لتجار التجزئة، بانخفاض عن عبوات زنة 200 جرام أو كيلوجرام واحد، لذلك لا يمكن لتجار التجزئة بيع عبوات أصغر، بدون دفع المستوى المناسب من الضرائب.

ووفقا لصناعة الشيشة، لا يمنح المصنعون الوقت الكافي لتعديل إنتاجهم.