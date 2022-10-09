صحيفة: الكيانات الأسترالية المسببة للتلوث ستنتظر سنوات للحصول على قروض خارجية

سوف يتعين على أكثر المسببين للتلوث في أستراليا الانتظار سنوات من أجل الوصول إلى ائتمانات الكربون الدولية لتعويض الانبعاثات المحلية، بموجب برنامج تداول من المقرر أن يبدأ العام المقبل، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال ريفيو" الأسترالية نقلا عن وزير الطاقة وتغير المناخ كريس بوين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن "فايننشال ريفيو" قولها إن بوين سيقول، في خطاب يلقيه غدا أمام قمة الطاقة التي تنظمها الصحيفة، إن الأمر سوف يستغرق عدة سنوات لضمان سلامة الائتمانات الخارجية، بحيث يتم الاعتماد عليها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات في أستراليا.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك يمثل ضربة لكبار الكيانات التي تتسبب في التلوث في قطاعي التعدين والموارد.

وأشارت إلى أن بوين، المنتمي لحزب العمال، سيحث المعارضة في خطابه على تمرير تشريع، سيتم تقديمه الشهر المقبل، لإعداد برنامج للائتمان والتداول خاص بالانبعاثات الكربونية المحلية.