برلماني تركي: أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية في إسطنبول

قال رئيس اللجنة البرلمانية التركية المشتركة للاتحاد الأوروبي إسماعيل أمراه قارايل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بمدينة إسطنبول التركية في حال وافقت البلدان المعنية على ذلك للمساهمة في خفض حدة التوتر عالميا.

وأضاف: "ترغب تركيا في لعب دور الوسيط في التوترات القائمة بين روسيا ودول الغرب، وتقوم بما يقع على عاتقها من أجل ذلك بناء على علاقاتها الجيدة مع روسيا ودول الغرب".

وأضاف أن "أنقرة تريد المساهمة في خفض حدة التوتر وتليين الأجواء"، منوها بأن أنقرة "تعمل على عقد المفاوضات بين كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في تركيا وتحديدا في إسطنبول في حال وافقت الأطراف على هذا الاقتراح".

وتابع "في حال تم اعتماد مدينة إسطنبول لعقد المفاوضات بين روسيا وأربعة بلدان غربية فقد تكون مكانا مقبولا للجميع على حد سواء".