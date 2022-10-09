 بسبب الميراث.. شخص يطعن شقيقه في كفر الدوار - بوابة الشروق
الأحد 9 أكتوبر 2022 2:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

بسبب الميراث.. شخص يطعن شقيقه في كفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 2:30 م
تجرد أخ من كل مشاعر الرحمة، وقام بطعن شقيقه بقرية كنج عثمان التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب مشادة كلامية بسبب خلافات على الميراث.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول جثة شاب في العقد الرابع من العمر غارقا في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " أ.ف.ا"، 42 عامًا ويعمل حدادا، ومقيم بقرية كينج عثمان، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، لضباط المباحث الجنائية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل على الميراث، أسفرت عن قيام شقيق المجني عليه بطعنه بسلاح أدت لوفاته متأثرًا بإصابته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لماشرة التحقيق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك