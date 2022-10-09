تجرد أخ من كل مشاعر الرحمة، وقام بطعن شقيقه بقرية كنج عثمان التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب مشادة كلامية بسبب خلافات على الميراث.



وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول جثة شاب في العقد الرابع من العمر غارقا في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " أ.ف.ا"، 42 عامًا ويعمل حدادا، ومقيم بقرية كينج عثمان، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت التحريات الأولية، لضباط المباحث الجنائية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل على الميراث، أسفرت عن قيام شقيق المجني عليه بطعنه بسلاح أدت لوفاته متأثرًا بإصابته.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لماشرة التحقيق.