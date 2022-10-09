مفتي الجمهورية يستقبل وزير الحج السعودي للتشاور حول إجراءات التيسير على الحجَّاج والمعتمرين

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لمصر.



وأثنى مفتي الجمهورية، على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات وتيسيرات من أجل أداء مناسك العمرة والحج، مؤكدًا أن هناك طفرة وتطورًا كبيرًا شهده موسم الحج العام الماضي خاصة في استخدام التحول الرقمي في تنظيم أداء المناسك بسهولة ويسر.



وأكد أن الفقه الإسلامي فيه من التيسير الكثير الذي يسهل على المسلمين أداء مناسك الحج والعمرة وعبادة الله دون تضييق وفي كافة الأحوال والظروف؛ بما يبيِّن سماحة الشريعة الإسلامية وملاءمتها لكلِّ زمان ومكان.



وأشار إلى أن العقل السليم أبدع على مرِّ العصور في الثروة الفقهية التي تركها العلماء، والتي تضمُّ في طيَّاتها حلولًا لكل المسائل والمواقف التي قد يتعرَّض لها المسلم، وفيها من التيسير ما يجعل حياة المسلمين وعباداتهم تسير في سهولة ويسر.



من جهته، أشاد وزير الحج السعودي توفيق بن فوزان الربيعة بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة تحت قيادة الدكتور شوقي علام، وتعاملها مع الفتاوى بحرفية شديدة والتيسير على المسلمين.



كما ناقش المفتي في بعض المسائل المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وأحكام التيسير التي يتضمنها الفقه الإسلامي، والتشاور حول ما يمكن أن يتم عمله من إجراءات للتيسير على المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام مستقبلًا.