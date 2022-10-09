رئيس وزراء اليابان: الحكومة ستستمر في مراقبة الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية عن كثب

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن حكومته سوف تستمر في مراقبة الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية عن كثب.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أن كيشيدا كان يتحدث للصحفيين في مدينة سوزوكا بوسط اليابان اليوم الأحد.

وكان كيشيدا يتحدث عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستين في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقال إن هذه سابع مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وأضاف كيشيدا أنه بالإضافة إلى جمع المعلومات الضرورية، والقيام بأنشطة المراقبة، تحتاج اليابان للتعاون عن قرب مع الدول المعنية، ويشمل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي صاروخا متوسط المدى فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات، مما أثار جولة جديدة من الإدانة الدولية.