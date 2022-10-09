سفير تايوان يدعو لتسريع التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الهند

قال سفير تايوان الفعلي لدى نيودلهي بوشوان جير إنه يجب على بلاده و الهند بلورة اتفاق التجارة الحرة المقترح في أقرب وقت، إذ أنه سيلغي الحواجز أمام التجارة والاستثمار، ويسهم في توفير سلسلة توريد تتسم بالأمان والمرونة.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "برس ترست أوف إنديا "الهندية اليوم الأحد إن تايوان على استعداد لتبادل خبرتها مع الهند في قطاعات مهمة مثل أشباه الموصلات والجيل الخامس وتأمين المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأن بلاده يمكن أن تكون شريكا "ممتازا" في طلب نيودلهي أن تصبح محورا لتصنيع التكنولوجيات المتقدمة.

وقال للوكالة إن "التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة سيلغي المزيد من الحواجز التجارية والاستثمارية ويؤدي إلى قفزة في الاستثمارات والتجارة البينية".