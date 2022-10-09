طلاب إسبان يعتذرون بعد غضب مجتمعي جراء إهانات جنسية لطالبات

اعتذر نزلاء سكن للطلاب في إسبانيا عن شعارات ذكورية فظة وإهانات جنسية موجهة إلى الطالبات اللواتي يعشن في مهجعهن بالجهة المقابلة، بعد أن انتشر سلوكهم على نطاق واسع ، مما أثار ردود فعل على مستوى البلاد.

وكتب الطلاب في رسالة نشرت اليوم الأحد: "بصفتنا طلابا في مهجع (الطلاب) إلياس أهوخا، نود أن نعرب عن أسفنا لأفعالنا. ما كان مزحة سيئة خرج عن نطاق السيطرة"، متعهدين بتغيير سلوكهم.

وفي مقطع فيديو ليلي انتشر على الإنترنت، صرخ طالب في وجه الطالبات، واصفا إياهن بـ "عاهرات شبقات " يجب أن "يخرجن من جحورهن مثل الأرانب" ليتم التعامل معهن وفقا لذلك، من بين ألفاظ أخرى. ثم انضم إليه عشرات آخرون من نوافذهم.

وأثار الفيديو غضبا في إسبانيا. وأعلن مكتب المدعي العام في مدريد عن إجراء تحقيق في جريمة كراهية محتملة.

وقال وزير الجامعات الإسباني، خوان سوبيرات إن هذه المشاهد "حقيرة". وأدانت جميع الأحزاب الرئيسية، باستثناء حزب فوكس اليميني المتطرف، الإجراء بأشد العبارات الممكنة.