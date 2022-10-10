 وزارة النقل الروسية تعلن اسئناف حركة قطارات الركاب على جسر القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة النقل الروسية تعلن اسئناف حركة قطارات الركاب على جسر القرم

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 11:52 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 11:52 م

أعلنت وزارة النقل الروسية اليوم الأحد أن حركة قطارات الركاب على جسر القرم استؤنفت بعد "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في اليوم السابق.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن وزير النقل فيتالي سافيليف، قوله إن "الزملاء من السكك الحديدية الروسية، إلى جانب سكة حديد القرم، يعملون بجد، ما جعل من الممكن اليوم بدء حركة قطارات الركاب عبر جسر القرم".

وقالت الوزارة إنه من يوم الاثنين ستبدأ حركة القطارات على جسر القرم حسب الجدول الزمني.

وبحسب الوزارة ، غادر أول قطار ركاب مساء الأحد كيرتش وعبر جسر القرم. وغادر قطار من أنابا بالبر الرئيسي لروسيا وعبر الجسر بالفعل.


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