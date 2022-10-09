 مدافع الريال : كان مهما تحقيق الانتصار على خيتافي بعد سقوطنا في فخ أوساسونا - بوابة الشروق
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مدافع الريال : كان مهما تحقيق الانتصار على خيتافي بعد سقوطنا في فخ أوساسونا

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:41 ص

تحدث أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد، عن فوز فريقه بهدف دون رد على خيتافي الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال المدافع الألماني عن الانتصار على فريق خيتافي:" كان من المهم التعافي في أسرع وقت ممكن بعد التعادل ضد أوساسونا، لقد رأينا مجهودًا كبيرًا من الفريق ونفكر بالفعل في المباراة التالية".

وعن ما طلبه أنشيلوتي منه قال :" علمنا أنهم يحبون اللعب لفترة طويلة وأن هناك العديد من المبارزات، كنت أركز فقط على الفوز في مبارزاتي".

واختتم روديجير تصريحاته بالحديث عن الكتلة الدفاعية لخيتافي "سجلنا هدفًا مبكرًا وهذا أعطانا الكثير من الثقة ، لكننا كنا نعلم أنهم قد يتسببون في مشاكل في الكرات الطويلة ، لكننا حافظنا على شباكنا نظيفة وقدمنا ​​أداءً جيدًا".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من ثماني مباريات حتي الآن.


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