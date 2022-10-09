حائزة على جائزة نوبل للسلام: لا يمكن أن تنتهي الحرب إلا بانتصار أوكراني

قالت ناشطة حقوق الإنسان الروسية ايرينا شيرباكوفا الحائزة على جائزة نوبل للسلام إن هناك نهاية واحدة ممكنة للحرب في أوكرانيا.

وقالت المؤرخة اليوم الأحد في كلمة حول الديمقراطية في مدينة لايبتسيج الألمانية "أنا مقتنعة أن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بانتصار لأوكرانيا".

وقالت شيرباكوفا، التي شاركت في تأسيس منظمة "ميموريال" لحقوق الإنسان، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة إن انتصار أوكرانيا في الحرب هو فقط الذي يمكن أن يعيد السلام إلى أوروبا.

وتابعت شيرباكوفا "نتلقى الجائزة بقلب حزين لأنه يجب أن نعترف أننا لم نحقق هدفنا المتمثل في إدراك جرائم الدولة السوفيتية لكي لا تحدث مجددا".

وأكدت "الآن يتعين علينا أن نفكر في السبب الذي جعل أصواتنا ضعيفة للغاية، لماذا لم يرغب المجتمع الروسي في الاستماع إلينا عندما تحدثنا عن الجرائم والفظائع".

وأضافت "الآن، كما كان يحدث في العهد السوفييتي، يتم ارتكاب الفظائع مجددا، في بوتشا وايزيوم وغيرها من الأماكن الأوكرانية".