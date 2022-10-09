موسكو: أوكرانيا تمادت بشكل كبير من قصف الأراضي الروسية



زادت القوات الأوكرانية بشكل كبير من قصفها للأراضي الروسية بالقرب من الخطوط الأمامية للحرب منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، حسبما ذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان اليوم الأحد.



وأضاف البيان: "تم تسجيل أكثر من 100 هجوم خلال الأسبوع الماضي باستخدام أنظمة صواريخ إطلاق متعددة ومدفعية مدافع وقذائف هاون وطائرات بدون طيار على 32 مستوطنة في مناطق بريانسك وكورسك وبيلجورود"، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية .



ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي، قتل أحد السكان المحليين خلال القصف وأصيب خمسة أشخاص، من بينهم طفل.



وتابع: "وفي المستوطنات الحدودية، دمرت محطتان كهربائيتان فرعيتان و 11 مبنى سكنيا ومبنيان إداريان. وتضررت 8 نقاط تفتيش عبر حدود الدولة".