أبدى الإعلامي عمرو أديب، تضامنه مع أسرة الطالبة بسملة ضحية الضرب بالمدرسة، التي توفيت بعد ضربها من قِبل أحد المدرسين على رأسها.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "أنا مش عارف أهلها مستحلين إزاي.. باعتين بنتهم للمدرسة رجعتلهم جثة".

وأضاف: "ممكن أقول إجابات لذيذة إنه مكنش يقصد وهو اتوقف عن العمل .. طاب مين هيرجع البنت".

وتابع: "المجتمع اللي بيعدي الحاجات ميزعلش على الممات.. أدعو للبنت بالرحمة وأطالب الجميع بقراءة الفاتحة لهذه الطفلة".

وأكمل: "هي دي مدرسة ولا مسلخة.. اللي هيسكت على البنت دي مش هعرف أعمله حاجة لو بنته جرالها حاجة لإنها مش بعيدة عنه".

وأشار إلى ضرورة إصدار تعميم واضح على المدارس بمنع الضرب، موضحا أنه يحق لولي الأمر أن يشكو أي مدرس يمارس الضرب في المدرسة دون أن يخشى من شيء.

وتوفيت الطالبة بسملة أسامة، في العناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بعدما ضربها مدرس على رأسها الأسبوع الماضى داخل الفصل، مما أدى إلى إصابتها بنزيف بالمخ.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المدرس، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة اتهامه بضرب طالبة وإصابتها.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي مفاده إصابتها بنزيف بالمخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصًا خشبيةٍ على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ.

من جانبه، شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم استخدام العقاب البدني أو الإيذاء النفسي للطلاب، والعمل على حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، عقب وفاة الطالبة بسملة.